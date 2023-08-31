Знаменитый чудотворный крест прибудет в Петрозаводск в сентябре

Знаменитый годеновский крест привезут в Петрозаводск 8 сентября. Это одна из важных святынь РПЦ, отметили в группе «Православие в Карелии» ВКонтакте.

Реликвия представляет собой резное расписанное изображение Иисуса Христа в человеческий рост. Согласно церковному преданию, крест явился пастухам на Сахотском болоте 11 июня 1423 года. Это было знамением построить на том месте храм.

Крест сейчас хранится в церкви святого Иоанна Златоуста в селе Годеново Ярославской области. Его по благословению Патриарха Кирилла провезут из Мурманска в Петербург через Петрозаводск.

В честь 600-летия явления святыни в 27 городах России пройдет крестный ход. Весь день 8 сентября реликвия будет находится в кафедральном Александро-Невском соборе. // фото: PhotoMIX-Company/ pixabay.com