Аватар Айно заговорит голосом лучшего гида страны из Карелии

Карелию на ВДНХ представит аватар Марины Ноженко. Разработчики создают 3D-модель лучшего гида России, сотрудницы музея «Кижи».

Специалисты оцифруют ее фотографии, запишут голос, которым аватар Айно будет общаться с гостями выставки.

«Организаторы надеются, что обаяние Марины и мастерство разработчиков сделают карельский стенд одним из самых запоминающихся и привлекательных!»

- говорится в сообщении паблика музея «Кижи» ВКонтакте.

Международная выставка-форум «Россия» будет проходить с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ в Москве. // фото unsplash.com/ Michael Savin