В Петрозаводске проходит театральная школа-лаборатория

С 20 по 24 августа в Доме актера СТД Карелии проходит XIV театральная школа-лаборатория «Твой выход». 27 участников от 14 до 60 лет осваивают основы актерского мастерства, параллельно репетируя спектакль. В этом году это будет скоморошина Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (12+). Режиссер – Снежана Савельева.

Театральная школа «Твой выход» под эгидой Союза театральных деятелей Карелии проводится с 2016 года. Из года в год группа подростков и взрослых под руководством актеров петрозаводских театров в рекордные сроки овладевает основами актерской профессии. Каждый раз результатом обучения становится новый спектакль.

Педагоги школы «Твой выход» – профессиональные артисты и режиссеры республики. Директор школы – актриса Негосударственного авторского театра «Ad Liberum», театральный педагог Музыкального театра Карелии Елена Сапегина. За пять дней упорной ежедневной работы разновозрастная группа из разных уголков Карелии превращается в сплоченную театральную труппу.

Нередко выпускники школы-лаборатории связывают свою жизнь с театральным искусством. Показательна судьба Сергея Шатровского из Театральной студии «Шар» города Кондопога. Придя в 2016 году в «Твой выход» ребенком, в 2022 он поступил в Карельский колледж культуры и искусств, а с этого года работает в СТД РФ в качестве заместителя директора Дома Актера. В нынешнем спектакле именно Сергей Шатровский играет Федота-стрельца. // фото: СТД Карелии