12 мая 2021, 20:10
Общество

Жителей Карелии попросили поставить оценку деятельности полиции

Опрос общественного мнения будет проходить до 30 сентября

Жителей Карелии попросили оценить деятельность МВД. До 30 сентября в регионе будет проводиться мониторинг общественного мнения.

Жители республики могут принять участие в онлайн-опросе и поставить свою оценку. Для этого на сайте ведомства справа нужно выбрать раздел «опросы» и ответить на вопрос.

Результаты опроса разместят на сайте регионального МВД. (фото bbc.com)

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Метки: 
новости Карелии
Опрос
МВД Карелии
Полиция