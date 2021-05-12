Жителей Карелии попросили поставить оценку деятельности полиции

Жителей Карелии попросили оценить деятельность МВД. До 30 сентября в регионе будет проводиться мониторинг общественного мнения.

Жители республики могут принять участие в онлайн-опросе и поставить свою оценку. Для этого на сайте ведомства справа нужно выбрать раздел «опросы» и ответить на вопрос.

Результаты опроса разместят на сайте регионального МВД. (фото bbc.com)