Житель Сортавалы задолжал своим детям более миллиона рублей

Житель Сортавалы дважды привлекался к административной ответственности и дважды к уголовной за долги по алиментам на содержание двоих детей. Сумма составила 1 млн 200 тысяч рублей. Мер к оплате он не предпринимал, рассказали в пресс-службе УФССП.

Приставам пришлось привлекать его к ответственности два раза по статье 5.35.1 КоАП РФ и два раза по статье 157 УК РФ.

«Только после уголовного наказания должник сделал правильные выводы и полностью изменил свою позицию. На сегодняшний день алименты им выплачиваются ежемесячно. Кроме того, мужчина трудоустроился, и теперь из его заработной платы ежемесячно производятся удержания»,

- отметили в ведомстве. Фото: pxhere.