Житель Пудожского района выехал на встречную полосу на трассе «Кола»

Инспекторы ДПС остановили микроавтобус и привлекли к ответственности водителя, 46-летнего жителя Пудожского района, за выезд на полосу встречного движения, сообщает паблик группы Госавтоинспекция Карелии.

За данное нарушение в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

За 10 месяцев на дорогах республики 3783 водителя привлечены к административной ответственности за нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. Максимальное число нарушений зафиксировано в городе Петрозаводске - 500; на дорогах Прионежского района - 369.

На встречной полосе произошли 24 дорожные аварии, в которых погибли 6 и травмированы 36 человек. Смертельные ДТП произошли в Олонецком (2 погибших), Сегежском (2 погибших), Лоухском и Пряжинском районах.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков и разметки, запрещающих выезд на "встречку".

Фото из группы Госавтоинспекция Карелии