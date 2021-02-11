Житель Петрозаводска задержал нетрезвого водителя

Вчера в 14:30 в полицию Прионежского района позвонил мужчина, который сообщил, что задержал нетрезвого водителя. На место происшествия - в деревню Верховье - выехали сотрудники ГИБДД, сообщает паблик полиции Прионежья.

Житель Петрозаводска рассказал, что на трассе его подрезал автомобиль. Манера езды неаккуратного водителя показалась мужчине странной, и он поехал за ним. В деревне Верховье автомобили остановились, и петрозаводчанин перегородил своим внедорожником дорогу. Водители вышли из машин. Житель Петрозаводска почувствовал, что от второго участника инцидента пахнет алкоголем, и тут же вызвал полицию. Вместе со случайным прохожим они не дали пьяному водителю уехать.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники ГИБДД установили, что 30-летний автомобилист действительно был пьян. Его иномарку отправили на штрафстоянку. Самого мужчину ждет крупный штраф и лишение прав на полтора-два года. Фото полиции Прионежского района