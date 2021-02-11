Грабеж в Петрозаводске попал на видео

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, подозреваемого в грабеже. Момент совершения преступления попал на видео.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, грабеж был совершен в декабре 2020 года в магазине на улице Балтийской. На кадрах видно, как молодой человек заходит в помещение, кладет бытылку спиртного в свою сумку и уходит. Все это происходит на глазах сотрудника магазина.

Всех, кто что-либо знает об этом человеке, просят звонить по телефонам: +7-906-209-60-90, +7-999-210-79-97, +7-981-402-57-89. Конфиденциальность гарантируется.