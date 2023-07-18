Житель Петрозаводска убил приятеля и отправится в колонию

В Петрозаводске вынесен приговор 52-летнему мужчине. Его обвиняли в убийстве приятеля, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление произошло в ноябре 2022 года в общежитии на улице Жуковского. Двое мужчин выпивали. В процессе застолья между ними произошла ссора, и подсудимый нанес товарищу удар ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший умер.

Подсудимый ранее не привлекался к уголовной ответственности. Свою вину он признал и раскаялся. Приговором суда горожанину назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com