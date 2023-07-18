Пожилая петрозаводчанка отдала мошенникам больше миллиона рублей

В полицию Петрозаводска обратилась 73-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что прошла опрос в интернете и вскоре ей поступил звонок. Пенсионерке предложили получать доход от продажи криптовалюты, акций и сырья. Ничего делать не требовалось, всю работу согласился выполнять менеджер. Горожанке следовало лишь перечислить деньги и получать доход. Женщина отправила на электронный кошелек 20 тысяч рублей.

Через несколько дней пенсионерке позвонила новая собеседница. Она так красочно расписала возможности онлайн-дохода, что горожанка взяла в кредит миллион рублей и перечислила эти деньги на незнакомый счет. После этого собеседники перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com