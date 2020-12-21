Житель Петрозаводска сдал женщине квартиру и обокрал ее

В полицию Петрозаводска обратилась 44-летняя женщина. Она рассказала, что у нее похищены семь тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что потерпевшая с сожителем заехали в съемную квартиру, которую сняли у знакомого. Вместе с владельцем жилья они решили отметить новоселье. Спустя некоторое время новые квартиранты отправились спать, а хозяин продолжил праздник в одиночку.

На следующее утро женщина обнаружила пропажу денег. Оказалось, что владелец квартиры специально дождался, когда захмелевшие знакомые уснут, чтобы обокрасть их. Часть найденных денег 51-летний мужчина потратил на спиртное и продукты, остальное положил на свою карту.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Похищенное подозреваемый обещал вернуть. Фото infonews.org.ua