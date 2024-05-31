Житель Петербурга выпил уксус вместо водки и умер

В Санкт-Петербурге местная жительница подменила водку на уксус и отравила мужа. Мужчина скончался, пишет портал 78.ru.

По данным издания, инцидент произошел 29 мая. Супруги поругались, и женщина решила проучить мужа. Она поставила в холодильник бутылку с уксусом на то место, где стояла бутылка с алкоголем. Ее супруг не заметил подмены и выпил уксус. Спустя некоторое время горожанка обнаружила труп мужчины на полу в кухне.

Петербурженка позвонила в полицию и сообщила, что ее муж мертв. Она призналась, что давно планировала расправу. По словам женщины, она регулярно подвергалась домашнему насилию, в том числе и сексуальному.

По данным источника, умерший мужчина сидел в тюрьме. У него была диагностирована шизофрения, горожанин состоял на учете. // Фото: unsplash.com / Charlotte Harrison