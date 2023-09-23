Житель Медвежьегорска согласился продать квартиру за долги

Мужчина в Медвежьегорске взял несколько кредитов и оформил в залог квартиру, чтобы взять очередной. Он задолжал в целом более 1,1 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе УФССП Карелии.

У судебных приставов было в производстве 29 исполнительных производств в его отношении. При этом денег на счетах у должника не было.

Но у него в собственности были две квартиры, одна из них – заложенная. Он согласился продать ее через судебных приставов, чтобы расплатиться.

Недвижимость арестовали, выставили на торги и продали. Вырученные деньги помогли мужчине отдать залог и закрыть все долги по кредитам. У него еще осталось больше полумиллиона рублей. // фото: b_photos/pixabay.com