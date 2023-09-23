Энергетики сообщили, когда и где будут отключать электричество

Из-за ремонтов и технологического присоединения к электросетям потребителей на следующей неделе будут отключать от электричества. График отключений на период 25 сентября - 1 октября представила АО «ПСК».

Калевальский национальный район:

- 29 сентября с 9.00 до 17.00. Поселки Луусалми, Кепа.

Кондопожский муниципальный район:

- 25 сентября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Загородная.

- 26 сентября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Летняя.

- 30 сентября и 1 октября с 9.00 до 17.00. Город Кондопога: улица Кондопожская; окрестности г. Кодопога: СОТы «Заря», «Надежда».

Костомукшский городской округ:

- 27 сентября с 10.00 до 15.00. Город Костомукша: улица Возрождения.

- 28 сентября с 10.00 до 15.00. Город Костомукша: улица Снежная.

Лоухский муниципальный район:

- 26 и 26 сентября с 10.00 до 17.00. Поселок Чкаловский.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 26 и 27 сентября с 9.30 до 16.30. Поселок Пиндуши; железнодорожная станция Вичка.

- 28 сентября с 13.00 до 17.00. Поселок Чебино: улицы Олимпийская, Вернадского; поселки Падун, Паданы, Шалговаара; деревни Шалговаара, Маслозеро, Венгигора, Евгора, Сельги, Ахвенламби, Сяргозеро, Юккогуба, Сондалы, Погост.

Муезерский муниципальный район:

- 25 и 26 сентября с 10.00 до 17.00. Поселок Лендеры: улица Набережная.

- 25 и 26 сентября с 14.00 до 17.00. Поселок Муезерский (частично).

Петрозаводский городской округ:

- 25 сентября с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: улицы Огородная, Тепличная, Урожайная, Парниковая.

Пряжинский национальный район:

- 25 и 26 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улица Набережная.

Прионежский муниципальный район:

- 28 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Таржеполь.

Сегежский муниципальный район:

- 26 сентября с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: улицы Лесокультурная, Солнечная.

- 26 сентября с 14.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Выгозерская (дома 1-15), Набережная (дома 1-36), Кирова (дома 4, 4-А, 6, 8, 8-А, 10).

- 27 сентября с 9.00 до 16.00. Поселок Черный Порог: улицы Кирова, Лесная, Речная, Новая.

- 27 сентября с 10.00 до 13.00. Поселок Каменный Бор: улицы Спортивная, Стахановская.

- 28 сентября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Моховая, Разъезжая (дома 7-А – 27), Песочная.

- 28 сентября с 9.00 до 12.00. Поселок Надвоицы: улицы Лесная, Южная.

- 29 сентября с 9.00 до 12.00. Окрестности г. Сегежа: СНТ «Юх-Губа».

- 29 сентября с 13.00 до 16.00. Окрестности г. Сегежа: СНТ «Светлый».

- С 25 по 29 сентября с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Западная, Лесная.

- 28 сентября с 9.00 до 13.00. Поселок Хелюля. // фото: Santosh Maharjan/ pexels.com