29 июля 2020, 09:50
Житель Лахденпохьи попытался разгромить кафе, но был задержан
Наряд Росгвардии приехал на вызов и сдал распоясавшегося хулигана в полицию
Сегодня под утро, посетитель кафе на улице Советской в г. Лахденпохья устроил настоящий дебош, сообщает управление Росгвардии по Республике Карелия.
Он мешал посетителям, агрессивно реагировал на сделанные в его адрес замечания, оскорблял работников, используя нецензурную брань, провоцировал конфликт. Вдобавок хулиган разбил витрину.
Работники кафе нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали наряд Росгвардии.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя, 53-летнего местного жителя, и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.