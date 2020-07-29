Житель Лахденпохьи попытался разгромить кафе, но был задержан

Сегодня под утро, посетитель кафе на улице Советской в г. Лахденпохья устроил настоящий дебош, сообщает управление Росгвардии по Республике Карелия.

Он мешал посетителям, агрессивно реагировал на сделанные в его адрес замечания, оскорблял работников, используя нецензурную брань, провоцировал конфликт. Вдобавок хулиган разбил витрину.

Работники кафе нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали наряд Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя, 53-летнего местного жителя, и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.