29 июля 2020, 09:50
Происшествия

Житель Лахденпохьи попытался разгромить кафе, но был задержан

Наряд Росгвардии приехал на вызов и сдал распоясавшегося хулигана в полицию

Сегодня под утро, посетитель кафе на улице Советской в г. Лахденпохья устроил настоящий дебош, сообщает управление Росгвардии по Республике Карелия.

Он мешал посетителям, агрессивно реагировал на сделанные в его адрес замечания, оскорблял работников, используя нецензурную брань, провоцировал конфликт. Вдобавок хулиган разбил  витрину.

Работники кафе нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали наряд Росгвардии. 

Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя, 53-летнего местного жителя, и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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Метки: 
Карелия
Лахденпохья
кафе
Хулиганство
дебош
Дебошир
росгвардия
вневедомственная охрана