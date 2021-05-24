Житель Карелии убил подругу и попытался утопить тело в реке

В Суоярвском районе под суд пойдет 59-летний местный житель, обвиняемый в убийстве сожительницы. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемый в своем доме в поселке Суоеки в состоянии алкогольного опьянения поссорился с подругой. Мужчина схватил нож и нанес потерпевшей удар в область левого надплечья. У женщины оказалась повреждена легочная артерия, и она умерла.

После этого мужчина погрузил труп на санки и повез его в сторону реки. На мосту его задержали местные жители, заметившие следы крови, которые оставались за санками на снегу.

Отмечается, что ранее подозреваемый уже был судим за убийство и отбывал длительный срок. Уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Суоярвский районный суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет. Фото vop.ru