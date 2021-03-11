Житель Карелии рискует отправиться в тюрьму за кражу смартфона

45-летний мужчина лишился мобильного телефона стоимостью 8700 после того, как провел время в компании знакомых, сообщили в МВД. О краже гаджета житель Карелии заявил в полицию.

В беседе с полицейскими мужчина рассказал, что выпивал с приятелями, поэтому не может восстановить полную картину произошедшего, а также вспомнить, где и когда мог лишиться мобильного устройства.

Оперативники предположили, что к хищению причастен 35-летний житель Суоярви. Мужчина похитил устройство. Он попросил знакомых помочь разблокировать смартфон, однако им не удалось. Мужчина сознался в хищении. В МВД возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. (фото topspb.tv)