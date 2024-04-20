Житель Карелии решил помочь приятелю и лишился денег

В полицию Костомукши обратился 45-летний мужчина. Заявитель рассказал, что стал жертвой мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, ему в мессенджере пришло сообщение от приятеля. Тот просил в долг 20 тысяч рублей и приложил номер своей карты. Костомукшанин откликнулся и перевел деньги. Затем он позвонил другу, чтобы узнать, дошли ли средства. Товарищ рассказал ему, что ни о чем не просил.

По заявлению потерпевшего проводится проверка. // Фото: unsplash.com / Nordwood Themes