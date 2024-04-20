Автомобили нарушителей эвакуировали ночью в Петрозаводске

Минувшей ночью в Петрозаводске на улице Ровио прошла эвакуация автомобилей нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Утром свои машины не нашли горожане, которые проигнорировали установленные дорожные знаки, запрещающие остановку транспортных средств.

Нарушителям придется оплатить штраф в размере 1500 рублей. В Госавтоинспекции призвали водителей быть более внимательными. // Фото ГИБДД Петрозаводска