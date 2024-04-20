20 апреля 2024, 10:32
Автомобили нарушителей эвакуировали ночью в Петрозаводске
В ГИБДД рассказали о проведении рейда на Кукковке
Минувшей ночью в Петрозаводске на улице Ровио прошла эвакуация автомобилей нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.
Утром свои машины не нашли горожане, которые проигнорировали установленные дорожные знаки, запрещающие остановку транспортных средств.
Нарушителям придется оплатить штраф в размере 1500 рублей. В Госавтоинспекции призвали водителей быть более внимательными. // Фото ГИБДД Петрозаводска