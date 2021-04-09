Житель Карелии решил не терять свободу из-за алиментов еще раз

У судебных приставов Лахденпохского района находится исполнительное производство в отношении Б. о взыскании алиментов на ребенка, сообщает УФССП Карелии.

Мужчина долгое время официально не работал. Доход, на который можно обратить взыскание, отсутствовал, как и имущество. За свое поведение должник неоднократно привлекался к административной ответственности, но необходимых выводов он не сделал, алименты на содержание своего ребенка выплачивать не стал.

Было возбуждено уголовное дело. На судебном заседании должник прямо в суде оплатил всю задолженность, поэтому ему удалось избежать уголовного наказания.

После этого нерадивый отец еще трижды привлекался к уголовной ответственности. На следующих двух заседаниях суда по уголовным делам о задолженности по алиментам, он снова моментально оплачивал задолженность. В четвертый раз, освоенная им «методика» не сработала и Б. поехал отбывать наказание в колонию-поселение в Республику Коми.

После отбытия срока, алиментщик вновь был привлечен к административной ответственности, ему были назначены обязательные работы на 50 часов. Понимая, что может вновь оказаться за решеткой, мужчина наконец-то сделал правильные выводы - произвел частично оплату долга по алиментам и предоставил судебному приставу-исполнителю трудовой договор. Теперь удержания будут производиться бухгалтерией предприятия из его зарплаты.

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