Житель Карелии размахивал ножом и угрожал убить полицейских

В Кеми осужден местный житель, которого обвиняли в угрозе применения насилия в отношении полицейских. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Суд установил, что в октябре 2021 года из-за буйного поведения пьяного мужчины к одному из домов был вызван наряд полиции. После прибытия полицейских хулиган повел себя агрессивно, направлял нож на стражей порядка и угрожал их убить.

Приговором суда горожанину назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 2 года 2 месяца. Приговор вступил в законную силу. Фото pixabay.com/MikeWildadventure