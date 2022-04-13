Житель Карелии продал автомобиль и продолжил получать чужие штрафы

В Сегеже будут судить 62-летнего мужчину. Он обвиняется в ложном доносе о совершении преступления, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, некоторое время назад пенсионер продал свой автомобиль. Затем его еще несколько раз перепродавали, при этом ни один из покупателей не переоформлял машину на себя. В итоге все штрафы приходили прежнему владельцу. Накопился долг в размере 31 тысячи рублей. Когда со счета пенсионера списали 4000 рублей, он обратился в полицию с заявлением об угоне, надеясь снять таким образом с себя ответственность за уплату штрафов.

Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за ложный донос мужчина не отказался от своих слов. Теперь ему предстоит ответить по закону. Фото pixabay.com/qimono