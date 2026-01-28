Житель Карелии получил условный срок за смертельное ДТП

Вынесен приговор 49-летнему жителю Беломорского округа. Мужчину обвиняли в совершении смертельного ДТП, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Было установлено, что в феврале 2024 года мужчина ехал на своем автомобиле «Рено Сандеро» по трассе «Кола». Игнорируя запрещающие знаки и не учитывая плохие погодные условия, он выехал на встречку и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта». Водитель отечественного автомобиля погиб на месте.

В период следствия подозреваемый возместил супруге погибшего полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Учитывая обстоятельства дела и личность подсудимого, ему было назначено условное лишение свободы на полтора года.

