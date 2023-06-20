Житель Карелии отдал золотую цепь покупателю, но деньги не получил

Петрозаводчанин лишился золотой цепочки и не получил за нее деньги после встречи с покупателем. Об обмане он рассказал полиции. Ущерб от действий злоумышленника составил 135 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В полиции предположили, что 29-летний житель Ленобласти нашел на сайте объявлений анонс о продаже ювелирного изделия, написал 62-летнему владельцу, мужчины встретились в ломбарде и оценили товар.

Молодой человек каким-то образом убедил петрозаводчанина отдать украшение, пообещав перевести деньги позже. Продавец отдал изделие, но деньги не получил.

Полиция завела уголовное дело. // фото unsplash.com