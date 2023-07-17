Житель Карелии не смог пройти мимо чужого велосипеда

В полицию Пряжинского района обратился житель Чалны. Мужчина рассказал, что из подъезда дома пропал принадлежащий ему велосипед, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что двухколесный транспорт не был защищен запирающим устройством. Оказалось, что велосипед украл 31-летний ранее судимый мужчина. Он увидел легкую добычу, когда побывал ночью в этом подъезде. Похищенный велосипед злоумышленник продал за тысячу рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Велосипед нашли и вернут владельцу. // Фото: unsplash.com