Одиннадцать водителей отстранили от управления в Петрозаводске

В прошедшие выходные сотрудники ГИБДД Петрозаводска отстранили от управления 11 водителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Четверо автомобилистов управляли транспортом с признаками опьянения. Еще семеро ездили по городу, не имея водительского удостоверения. Автомобили нарушителей были помещены на специализированную стоянку, им самим грозят крупные штрафы. Те, кто управлял транспортом в нетрезвом виде, рискуют потерять права.

Госавтоинспекция просит горожан не оставаться в стороне и сообщать о людях, управляющих автомобилями в пьяном виде. Телефон дежурной группы 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска