Житель Карелии хотел проучить собутыльника и поджег дверь в квартиру

Пожар вспыхнул в подъезде жилого дома в Питкяранте на пятом этаже. Соседи, заметив дым, вызвали пожарных. Спасатели потушили горящую дверь в квартиру. Огонь успел повредить кроме дверного полотна еще и проводку. Об этом сегодня сообщил в карельском МВД.

Причину возгорания выясняли эксперты. Оказалось, что не обошлось без действий человека. К расследованию подключились полицейские. К поджогу оказался причастен 31-летний знакомый потерпевшего, ранее его привлекали к ответственности за подобные выходки.

Мужчина признался, что таким способом хотел проучить потерпевшего, так как когда они выпивали, между ними возникла ссора. В отношении подозреваемого возбудили дело об умышленном повреждении имущества. Поджигателю может грозить до пяти лет тюрьмы. // фото freepik.com