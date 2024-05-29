Житель Карелии Андрей Пасынков погиб в зоне СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Сегежи Андрей Пасынков. Об этом сообщила глава администрации Сегежского округа Марина Гусева.

Андрей Пасынков был гвардии рядовым. Он погиб в зоне боевых действий 9 мая. Глава округа выразила соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Церемония прощания с погибшим военным пройдет 31 мая в 11 часов на площади Мира в Сегеже. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com