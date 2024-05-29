Сотни детей из Карелии бесплатно поедут на море летом

Этим летом власти Карелии планируют охватить оздоровительной кампанией около 10 тысяч карельских детей. Об этом сообщает пресс-служба минобразования и спорта РК.

В лагеря Краснодарского края бесплатно поедут 400 школьников, которые живут в арктической зоне в Карелии. Еще 125 ребят из нашей республики отдохнут в федеральных детских центрах Артек», «Смена», «Орленок», «Океан», «Алые паруса».

Летний отдых детей будет организован и на территории республики. В Лоухском районе будет работать частный лагерь «Полярный круг». Помимо этого, откроются 120 пришкольных лагерей. Всего в них отдохнут 6000 ребят.

Также путевки на юг будут выделены и для детей участников СВО. Отдыхать бесплатно поедут около 650 ребят. // Фото «Петрозаводск говорит»