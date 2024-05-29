29 мая 2024, 10:47
Сотни детей из Карелии бесплатно поедут на море летом
Десять тысяч карельских детей будут охвачены летней оздоровительной кампанией
Этим летом власти Карелии планируют охватить оздоровительной кампанией около 10 тысяч карельских детей. Об этом сообщает пресс-служба минобразования и спорта РК.
В лагеря Краснодарского края бесплатно поедут 400 школьников, которые живут в арктической зоне в Карелии. Еще 125 ребят из нашей республики отдохнут в федеральных детских центрах Артек», «Смена», «Орленок», «Океан», «Алые паруса».
Летний отдых детей будет организован и на территории республики. В Лоухском районе будет работать частный лагерь «Полярный круг». Помимо этого, откроются 120 пришкольных лагерей. Всего в них отдохнут 6000 ребят.
Также путевки на юг будут выделены и для детей участников СВО. Отдыхать бесплатно поедут около 650 ребят. // Фото «Петрозаводск говорит»