Петрозаводск и Сортавала вошли в топ направлений для отдыха у воды

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг направлений для отдыха на реках и озерах, популярных у туристов летом 2024 года. В список вошли и два карельских города.

Так, в Петрозаводск путешественники поедут, в среднем, на 4 ночи и заплатят за отдых в городе 5251 рубль за сутки. В Сортавалу также едут обычно на 4 ночи, но сутки проживания стоят там больше - 6639 рублей.

Помимо карельских городов в десятку лидеров вошли такие направления, как Казань, Волгоград, Нижний Новгород и другие. Москву и Петербург в список не включили - они вне конкуренции по интересу среди туристов. // Фото «Петрозаводск говорит»