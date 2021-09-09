Житель Ижевска создал даркнет-группу по организации заказных убийств
Следователи задержали жителя Ижевска, который организовал специализирующуюся на наемных убийствах преступную группу. Как сообщили в СК России, заказы бандиты брали через даркнет – теневую часть интернета.
Участники группировки получали заказы через специальный портал, его создал 38-летний мужчина. Задержанного также подозревают в незаконном обороте оружия.
Входивших в группу киллеров и их пособников задержали ранее. На них вышли в процессе расследования уголовного дела о заказном убийстве мужа и жены во Владимирской области. Их лишили жизни в прошлом году.
Также фигуранты проходят по делу о приготовлении к убийству жителя Санкт-Петербурга.
Бандиты принимали заказы через созданный жителем Ижевска сайт. Они действовали на условиях анонимности, оплату брали в криптовалюте или получали на электронные кошельки, которые регистрировали на подставных лиц. // Фото: nk-tv