Житель Ижевска создал даркнет-группу по организации заказных убийств

Следователи задержали жителя Ижевска, который организовал специализирующуюся на наемных убийствах преступную группу. Как сообщили в СК России, заказы бандиты брали через даркнет – теневую часть интернета.

Участники группировки получали заказы через специальный портал, его создал 38-летний мужчина. Задержанного также подозревают в незаконном обороте оружия.

Входивших в группу киллеров и их пособников задержали ранее. На них вышли в процессе расследования уголовного дела о заказном убийстве мужа и жены во Владимирской области. Их лишили жизни в прошлом году.

Также фигуранты проходят по делу о приготовлении к убийству жителя Санкт-Петербурга.

Бандиты принимали заказы через созданный жителем Ижевска сайт. Они действовали на условиях анонимности, оплату брали в криптовалюте или получали на электронные кошельки, которые регистрировали на подставных лиц. // Фото: nk-tv