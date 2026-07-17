Жилье мечты предлагают в Петрозаводске

Купить блок-секцию в Новом Сайнаволоке - равноценно приобретению целого дома, а по цене сопоставимо со стоимостью квартиры

Фото: ООО "КаМаСтрой"

Новый Сайнаволок - район Петрозаводска, жить в котором мечтают многие. Вроде бы и черта города: пятнадцать минут и ты в центре столицы Карелии. И в то же время - вне городской суеты, рядом с озером, окружен лесом и чистейшим воздухом. Мы побывали в этом благословенном месте вместе с генеральным директором АН «Империя» Екатериной Бурой. Она развеяла миф о том, что жить в Сайнаволоке могут только очень богатые люди.

Приятно продавать то, что хорошо построено

Новый Сайнаволок застраивается быстро, различными строительными компаниями, местами это выглядит хаотично. Некоторые дома уже пестрят разного калибра дверями и цветными пристройками, лоджии тоже каждый обустраивает на свой вкус. На этом фоне стильно и благородно выглядят дома в Сайнаволокском проезде, которые предлагает агентство недвижимости «Империя».

Екатерина Бурая сама нам проводит экскурсию по блок-секциям. И при этом улыбается. Очевидно, что ей нравится то жилье, которое она предлагает своим клиентам.

Не каждая семья готова жить в отдельном доме. Его ведь надо не только обставить мебелью, обклеить обоями - его надо всё время обслуживать, ремонтировать, следить за большим участком. Блок-секция или таунхаус в Сайнаволоке - отличный вариант для семьи, которая хочет переехать в зеленый микрорайон Петрозаводска, окруженный сосновым бором,

- рассказывает Екатерина.

Застройщик - компания «КаМаСтрой» - сама забронировала таунхаус для одного из своих руководителей. И это очень хороший знак для всех клиентов: строитель точно знает, что он построил на совесть.

Возле каждого дома - аккуратно выложенная плитка и продуманная система ливневки. Здесь никогда не будет воды и грязи. Места для парковки запланированы для каждой семьи.

Просторно жить и простор для творчества

Екатерина Бурая показывает нам блок-секции в доме №10Б в Сайнаволокском проезде. Размеры, конечно, поражают воображение. Только 157 квадратных метров жилой площади, плюс 20-тиметровая лоджия, плюс погреб размером с первый этаж. Там можно обустроить хоть сауну, хоть кальянную, хоть гардеробную. Лестница между двумя этажами - временная, строители ведь не знают вкуса будущих жильцов.

Застройщик готовит дом с черновой отделкой, но при желании можно заказать и чистовую - есть отдельная бригада,

- отмечает Екатерина Бурая.

Такого размера лоджий мы не видели никогда. В ней реально можно кататься на велосипеде. Впрочем, здесь прекрасно разместится и зимний сад, и зона отдыха с кофейным столиком, и рабочий кабинет.

Таунхаус по цене квартиры

Блок-секции в доме №10Б - это элитное жилье, подчеркивает Екатерина. Хотя цена, которую она называет, не зашкаливает. Новый дом за такие деньги сейчас точно не построить и не купить. А еще в каком месте будет этот дом? Не столкнешься ли с болотом и другими прелестями карельского ландшафта? В Сайнаволоке покупатель жилья у АН «Империя» точно застрахован от таких проблем.

Можно выбрать таунхаус в других домах - он чуть меньше и дешевле. За такую цену сейчас продают трехкомнатную квартиру в Петрозаводске. Но здесь вы получаете не просто квадратные метры «в коробке», но и отдельный вход, и свой участок земли. Зеленая трава у дома ждет своих счастливых владельцев.

Каждая секция располагается на отдельном земельном участке, оформленном в собственность, стоимость которого включена в общую стоимость. Конечно же, предусмотрены и декорированные ограждения, и распашные ворота для въезда автотранспорта на территорию секции. Придомовая территория обустроена газонами, что дает возможность разработать свой ландшафтный дизайн,

- рассказывает Екатерина Бурая.

Возле тех блок-секций, в которые уже въехали новоселы, стоят столики, плетеные стулья, мангалы... Мечта для каждого горожанина, уставшего жить в пыльном мегаполисе.

Природный газ и низкие коммунальные платежи

Горожанин, решивший строить свой дом, неизбежно сталкивается с проблемами коммуникаций: нужно проводить электричество, решать вопросы с водой, с канализацией, с интернетом... Вынужден платить большие деньги за бурение скважины и установку септиков. В Сайнаволоке эти проблемы решены. Каждая блок-секция имеет отдельные коммуникации водоснабжения и водоотведения, а также индивидуальную линию электропередачи до кабельного шкафа, находящегося на придомовой территории.

Каждая секция оборудована газовым котлом на природном газе, предназначенным для отопления и приготовления пищи, это большой плюс, так как вы значительно экономите — на электроэнергии. Регулировать температуру в доме можно самостоятельно. Экономить на электричестве - да, это приятно, особенно после введения на территории Карелии новых диапазонов и тарифов.

Коммунальные платежи при разумном подходе в таунхаусе размером 100 квадратные метров будут около четырех тысяч рублей. Сейчас столько платят петрозаводчане, проживающие в однокомнатной квартире в спальном районе,

- отмечает Екатерина Бурая.

С мобильной связью и интернетом здесь тоже не будет проблем. Произведена прокладка оптико-волоконного кабеля для высокоскоростного интернета от компании «Ситилинк», поэтому подключение к сети не будет долгим, сложным или дорогим.

Жить в эко-районе и дышать полной грудью

В Сайнаволоке и дышится по-другому. Кстати, никаких подозрительных запахов из-за соседства с Ключевой здесь нет. Видимо, на чистоту воздуха гораздо большее влияние оказывают близость Онежского озера и обилие деревьев. Несколько минут пешком - и вы на прекрасном песчаном пляже. Этим жарким летом он никогда не пустовал.

Рядом расположились два природных парка - Румянцевский и Савин-Наволок, богатые не только своей флорой, но и фауной, часть из которых занесены в Красную книгу РФ. Охотно верим, потому что вид с лоджии сумасшедший. Не удивимся, если и грибы можно собирать, не уходя далеко от дома. Благодаря природным паркам, Сайнаволок защищен от многоэтажной застройки: можно не бояться, что рядом с вашим домом появится высотка, которая загородит вам прекрасный пейзаж и солнечный свет.

Несмотря на такое элитное эко-расположение, Сайнаволок - это всё-таки Петрозаводск. Как в самом районе, так и в нескольких минутах ходьбы от него остановки городского транспорта - автобусов и троллейбусов, позволяющих добраться в любой район города. На машине еще проще и быстрее. Минимум светофоров, на Ригачина практически никогда не бывает пробок.

В проекте планировки Сайнаволока также предусмотрено строительство многофункционального центра, в котором разместятся магазины, аптеки, досуговые зоны и филиал поликлиники.

Подробнее о жилье, которые вы можете приобрести в агентстве недвижимости «Империя», можно узнать на сайте. Звоните по телефонам: +7 911 403-87-07 и +7 911-661-35-00.

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