Жильцы аварийного дома в Сегеже 2 года переплачивали за электричество

Жильцы аварийного дома в Сегеже оплачивали электроэнергию, за которую не должны были платить. Одна из жительниц обратилась с жалобой в Госкомитет жилищного надзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты провели проверку и выяснили, что дом признали аварийным в апреле 2021 года. Ресурсоснабжающую организацию обязали провести перерасчет платы за электроэнергию с момента признания дома аварийным до сентября 2023 года.

Сумма перерасчета для обратившейся женщины составила 7 104 рубля. Всего жителям аварийного дома произвели корректировку оплаты на сумму больше 84 800 рублей. // фото: freepik.com