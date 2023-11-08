Четверо петрозаводчан в праздники сами пришли в вытрезвитель

Петрозаводский медвытрезвитель в течение праздничных дней 4 – 6 ноября принял семерых человек. Это шестеро мужчин и одна женщина, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Трех нетрезвых граждан доставили в медвытрезвитель полицейские, а четверо обратились туда сами. Самому молодому мужчине 32 года, а самому пожилому – 56 лет. Нетрезвой женщине 48 лет.

После вытрезвления пятерых человек выписали домой, одного отправили в другое медицинское учреждение, а двоих – в Республиканский наркологический диспансер.

С начала года в вытрезвителе Петрозаводска получили помощь 634 человека, из них 544 – это мужчины и 90 женщин. // фото: wavebreakmedia_micro/ freepik.com