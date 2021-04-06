Жильцов эвакуировали из-за пожара в пятиэтажном доме в Петрозаводске

Вечером 5 апреля в Петрозаводске произошел серьезный пожар в пятиэтажном жилом доме. В 20:40 на пульт пожарно-спасательной службы города поступило сообщение о пожаре на улице Советской.

Жильцы с первого этажа жаловались на запах дыма в квартирах, с каждой минутой запах усиливался. Прибывшие к месту вызова пожарные эвакуировали 8 жильцов из опасной зоны. Затем огнеборцы приступили к разведке пожара. Спасатели проверили подвал, но признаков возгорания там не было. При этом дым продолжал поступать в квартиры. Источник был обнаружен после того, как в одной из квартир пожарные вскрыли полы.

Оказалось, в старом здании был проложен электрический кабель. Произошло короткое замыкание и возгорание, которое было ликвидировано за короткое время. В ходе работ пожарным также пришлось использовать специальный турбовентилятор, чтобы разогнать дым. По данному пожару проводится проверка. (фото krukovo-vedomosti.ru)