Насильник напал на жительницу Петрозаводска в ее же квартире

Следственный комитет по Петрозаводску закончил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в половых и имущественных преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, находясь в доме своей знакомой девушки в Петрозаводске, подозреваемый напал на нее, избил и попытался изнасиловать, а также совершил другие насильственные действия сексуального характера. Покидая место преступления, мужчина прихватил с собой планшет и другие вещи своей жертвы.

Помимо этого, подозреваемый украл две тысячи рублей у своего знакомого, а также приобрел и хранил наркотическое средство в значительном размере.

Суд принял решение арестовать фигуранта дела. Вскоре дело будет рассмотрено по существу. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Фото news-r.ru