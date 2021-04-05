05 апреля 2021, 18:44
Происшествия

Насильник напал на жительницу Петрозаводска в ее же квартире

В столице Карелии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в половых и имущественных преступлениях

Следственный комитет по Петрозаводску закончил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в половых и имущественных преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, находясь в доме своей знакомой девушки в Петрозаводске, подозреваемый напал на нее, избил и попытался изнасиловать, а также совершил другие насильственные действия сексуального характера. Покидая место преступления, мужчина прихватил с собой планшет и другие вещи своей жертвы.

Помимо этого, подозреваемый украл две тысячи рублей у своего знакомого, а также приобрел и хранил наркотическое средство в значительном размере.

Суд принял решение арестовать фигуранта дела. Вскоре дело будет рассмотрено по существу. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Фото news-r.ru

Обсудить
просмотр
184973
Метки: 
Петрозаводск
Изнасилование
насильственные действия сексуального характера
Кража
наркотики
следственный комитет
новости петрозаводска