Жестянщики из Петрозаводска реставрируют главку для будущей церкви

Двое жестянщиков из Петрозаводска реставрируют главку для будущей церкви в Пудожском районе.

Помещения для работы и жилье им предоставил национальный парк «Водлозерский», а материалами помогли прихожане храма Преподобного Диодора Юрьегорского из деревни Куганаволок.

Профессионалы по металлу неделю трудятся над главкой. В феврале ее отправят в Усть-Колоду в пудожском районе, а затем водрузят на восстановленную церковь.

Ранее петрозаводчане восстановили главки Ильинского погоста, церкви, часовни и главки храмов Пудожского района, в Кеми, в Великой губе Медвежьегорского района. // фото паблик «Национальный парк «Водлозерский»