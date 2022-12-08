08 декабря 2022, 12:46
Жестянщики из Петрозаводска реставрируют главку для будущей церкви
Работа кипит на территории Водлозерского парка
Двое жестянщиков из Петрозаводска реставрируют главку для будущей церкви в Пудожском районе.
Помещения для работы и жилье им предоставил национальный парк «Водлозерский», а материалами помогли прихожане храма Преподобного Диодора Юрьегорского из деревни Куганаволок.
Профессионалы по металлу неделю трудятся над главкой. В феврале ее отправят в Усть-Колоду в пудожском районе, а затем водрузят на восстановленную церковь.
Ранее петрозаводчане восстановили главки Ильинского погоста, церкви, часовни и главки храмов Пудожского района, в Кеми, в Великой губе Медвежьегорского района. // фото паблик «Национальный парк «Водлозерский»