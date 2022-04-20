20 апреля 2022, 13:45
Жестоко зарезавшего подругу мужчину заключили под стражу
Житель Беломорского района решил убить сожительницу и сделал это
На днях в поселке Сосновец в Беломорском районе погибла женщина. Ее 17 апреля убил человек, с которым она жила, сообщили в СУ СКР по Карелии.
Оба в роковой день были в квартире, где вместе проживали. Между парой возник конфликт, 33-летний мужчина решил лишить подругу жизни.
Он взял нож и набросился на женщину. От полученных ранений та погибла на месте.
Подозреваемого задержали и заключили под стражу по решению суда. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. // Фото: СУ СКР по региону