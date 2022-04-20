Жестоко зарезавшего подругу мужчину заключили под стражу

На днях в поселке Сосновец в Беломорском районе погибла женщина. Ее 17 апреля убил человек, с которым она жила, сообщили в СУ СКР по Карелии.

Оба в роковой день были в квартире, где вместе проживали. Между парой возник конфликт, 33-летний мужчина решил лишить подругу жизни.

Он взял нож и набросился на женщину. От полученных ранений та погибла на месте.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу по решению суда. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. // Фото: СУ СКР по региону