Жестоко избитого мужчину перевезли в Петрозаводск

Мужчину, которого избил подросток в Беломорск, перевели в Республиканскую больницу в Петрозаводске. Этим поделились в Telegram канале «Долго будет Карелия сниться».

Напомним, что ранее на подростка из Беломорска завели уголовное дело о жестоком избиении человека. Пострадавшего доставили в местную больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас ситуация ухудшилась. Мужчина все еще в коме, его состояние крайне тяжелое.