03 ноября 2025, 14:00
Жестоко избитого мужчину перевезли в Петрозаводск
Стало известно состояние мужчины, которого жестоко избили
Фото: freepik
Мужчину, которого избил подросток в Беломорск, перевели в Республиканскую больницу в Петрозаводске. Этим поделились в Telegram канале «Долго будет Карелия сниться».
Напомним, что ранее на подростка из Беломорска завели уголовное дело о жестоком избиении человека. Пострадавшего доставили в местную больницу в тяжелом состоянии.
Сейчас ситуация ухудшилась. Мужчина все еще в коме, его состояние крайне тяжелое.