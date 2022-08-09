09 августа 2022, 20:12
Жесткое ДТП на Древлянке попало на видео
Три автомобиля столкнулись на Лесном проспекте
Момент жесткого ДТП, произошедшего сегодня днем на Лесном проспекте в Петрозаводске, запечатлела камера наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль, ехавший в сторону Кукковки, совершил столкновение с попутной машиной, а затем перепрыгнул через разделительную полосу и оказался на встречке, где влетел в третий автомобиль.
Как сообщал с места событий журналист портала «Петрозаводск говорит», в аварии пострадала женщина, на место происшествия приезжала скорая помощь. Фото: скриншот видео CityLink