Жесткое ДТП на Древлянке попало на видео

Момент жесткого ДТП, произошедшего сегодня днем на Лесном проспекте в Петрозаводске, запечатлела камера наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший в сторону Кукковки, совершил столкновение с попутной машиной, а затем перепрыгнул через разделительную полосу и оказался на встречке, где влетел в третий автомобиль.

Как сообщал с места событий журналист портала «Петрозаводск говорит», в аварии пострадала женщина, на место происшествия приезжала скорая помощь. Фото: скриншот видео CityLink