12 декабря 2021, 21:48
Жесткая авария на Перевалке попала на видео
Городская камера наблюдения сняла инцидент на улице Сыктывкарской
Сегодня в 17:43 в Петрозаводске на пересечении улиц Сыктывкарской и Пархоменко произошло жесткое ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как легковой автомобиль при повороте налево не пропустил машину, двигавшуюся в прямом направлении. Произошло столкновение, один из автомобилей отбросило на тротуар.
В результате происшествия транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке оказалось затруднено.