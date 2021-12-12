Жесткая авария на Перевалке попала на видео

Сегодня в 17:43 в Петрозаводске на пересечении улиц Сыктывкарской и Пархоменко произошло жесткое ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль при повороте налево не пропустил машину, двигавшуюся в прямом направлении. Произошло столкновение, один из автомобилей отбросило на тротуар.

В результате происшествия транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке оказалось затруднено.