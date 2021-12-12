Лососинка вышла из берегов в Петрозаводске

В Петрозаводске река Лососинка вышла из берегов. Об этом сообщил глава города Владимир Любарский.

По словам градоначальника, уровень воды серьезно поднялся, вода затопила велодорожку и сектор для метаний стадиона «Юность». Появилась угроза залития нового футбольного поля.

«Благодаря помощи строительной компании «Нова» удалось избежать серьезных последствий. Экскаватор компании ликвидирует ледяной затор для увеличения пропускной способности реки. Эти работы продолжатся и завтра. Благодарю застройщика за оперативное предоставление техники», - отметил Любарский. Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com