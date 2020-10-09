Жертвой борьбы с «наливайками» может стать добросовестный бизнес

9 октября на заседании комитета по экономической политике вновь обсуждали вопрос о судьбе, так называемых, «наливаек», небольших, расположенных в жилых домах баров и кафе, торгующих алкоголем. В их защиту выступил Борис Махренский, представляющий петрозаводское потребительское общество.

Как известно, с 1 октября 2020 года в Карелии вступил закон, запрещающий в Петрозаводске и Костомукше продажу алкоголя в расположенных в многоквартирных домах кафе и барах, площадь которых меньше 75 квадратных метров. Для районов республики минимальная площадь торговых залов была установлена на уровне 50 квадратных метров.

Махренский выступил категорически против такого ограничения.

«Когда говорят что-то нельзя, у нас это очень чревато и опасно. Надо говорить льзя, и пытаться найти все заинтересованные стороны, чтобы все работали»,

– сказал он.

Махренский считает, что многие торговые точки закроются. Он уверен, что нужно было остановится на отметке в 30 квадратных метров.

Его поддержала уполномоченный по защите прав предпринимателей РК Елена Гнетова, считающая карельскую норму слишком завышенной. В федеральном законодательстве эта планка установлена на уровне 20 квадратных метров. Гнетова убеждена, что ограничения необходимо вводить не на торговые площади, а на время продажи алкоголя. Но это не в силах карельских депутатов, так как время работы предприятий общественного питания регулируется на федеральном уровне.

Депутат Лариса Жданова, которая была инициатором закона, признала, что в результате пострадал и добросовестный бизнес.

«Эту функцию – обидеть бизнес взял на себя комитет по экономической политике. И мы взяли на себя эту ответственность. Это не приятно делать. Но, когда на чаше весов спокойствие наших граждан и жизнь восьми квадратных метров или тридцати, где два пирожка и несколько бутылок водки, мы принимаем решение в пользу граждан… Вполне возможно, что «наливайки» переформатируются и будут на 75 квадратных метрах торговать. Это было бы очень печально»,

– сказала Жданова.

По ее словам, жители многоквартирных домов с нетерпением ждут, когда же прикроются маленькие кафе, торгующие алкоголем. Добросовестный бизнес, согласилась Жданова, пал «жертвой борьбы с «наливайками».

Гнетова предложила продумать экономическую помощь для тех, кого затронул этот закон, и кто от него пострадал.

Несмотря на резкие возражения Ждановой, бизнес-омбудсмена поддержал депутат Лиминчук. Он убежден, что раз законодатели ущемили права предпринимателей, то необходимо подумать над тем, как их поддержать экономически.