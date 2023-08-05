Жертв сталинских репрессий почтили в Сандармохе

5 августа - международный День памяти жертв Большого террора.

Каждый год в урочище Сандармох в окрестностях Медвежьегорска в этот день приезжают дети и внуки, чтобы почтить память расстрелянных в годы сталинских репрессий родных. Поклониться расстрелянным соотечественникам также прибыли иностранные делегации.

Как сообщается в паблике «Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка», 5 августа по всему миру читают имена людей, расстрелянных в Сандармохе. Акция пройдет в Москве в 18:00. // фото Unsplash.com/Parth Natani