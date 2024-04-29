Жерара Депардье взяли под стражу по делу о сексуальных домогательствах

Полиция Парижа поместила под стражу Жерара Депардье. Знаменитого актера обвиняют в сексуальных домогательствах, передает 29 апреля BFMTV.

- Жерар Депардье был помещен под стражу в этот понедельник, 29 апреля, в парижском полицейском участке для проведения допроса по обвинениям в сексуальных домогательствах,

– пишет издание.

Звезду доставили в участок утром, сам 75-летний Депардье отрицает обвинения. На него подали заявления сразу две женщины.

Один инцидент якобы случился на съемках картины «Маг и сиамцы» в 2014 году, другой – во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году.

Одна из пострадавших - 53-летняя кинодекоратор, ее актер хватал за ноги, грудь, талию и ягодицы.

Вторая - ассистент режиссера, ей было 24 года в 2014 году. По ее словам, Депардье трогал ее за ягодицы и нецензурно высказывался в ее адрес. // фото: unsplash.com