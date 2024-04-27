Женщина разбогатела благодаря совету возлюбленного

Жительница США выиграла в лотерею 50 тысяч долларов благодаря совету своего возлюбленного. Об этом сообщает портал Maryland Lottery.

Как рассказала женщина, ее бойфренд живет в штате, где розыгрыши не проводятся. Поэтому он посоветовал сыграть в лотерею своей возлюбленной. Та купила билет за 10 долларов и через пару дней решила проверить результаты. Оказалось, что билет принес ей крупный выигрыш.

Победительница призналась, что потратит деньги на оплату кредитов, а также поедет в отпуск с дочерью. // Фото: unsplash.com / Viacheslav Bublyk