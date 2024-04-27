Назван продукт для снижения давления

Диетолог Майкл Мосли рассказал о том, что семена льна помогают снизить артериальное давление и улучшить качество кожи. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

В семенах льна содержится сразу три ценных вещества, полезных для сердца: альфа-линоленовая кислота, клетчатка и лигнаны, отметил специалист. Альфа-линоленовая кислота оказывает противовоспалительное действие, лигнаны являются антиоксидантом, который тоже борется с воспалениями, а клетчатка защищает сердце, снижая уровень холестерина, и помогает контролировать уровень сахара в крови.

При употреблении семян льна врач посоветовал измельчать их. Так продукт будет действовать эффективнее. // Фото: unsplash.com / Nrd