Женщину в Санкт-Петербурге от ограбления спас Бэтмен

Промоутер выставке в костюме Бэтмена спас от ограбления женщину. Злоумышленник вырвал у нее сумку, в которой были 700 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Подъем».

Одетый супергероем мужчина работал и увидел момент ограбления. Он одним ударом остановил грабителя и вернул его жертве сумку с деньгами. Организаторы выставки выплатили промоутеру премию.

Женщина сняла деньги со счета за 20 минут до нападения. Она в благодарность вручила «Бэтмену» десять тысяч рублей. // фото: ru.wallpaper.mob.org