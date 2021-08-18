Женщину ударили ножом в живот, ранение оказалось смертельным

В Карелии убили женщину, подозрения в совершении преступления пали на 52-летнего знакомого жертвы. Мужчину обвиняют в убийстве, совершенном в поселке Муезерский.

Кровавая драма произошла 15 августа. В региональном Следкоме в общих чертах рассказали о произошедшем. Мужчина был пьян. Между ним и 32-летней погибшей произошла ссора.

Мужчина, как предполагают следователи, ударил ножом потерпевшую в живот. анение оказалось смертельным. Обвиняемого задержали и поместили под стражу. Обстоятельства убийства устанавливаются, назначены экспертизы. Мужчина рискует провести в заключении 15 лет. (фото PublicDomainPictures, pixabay.com)