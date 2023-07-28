Женщину казнили за продажу 30 граммов наркотиков

В Сингапуре впервые почти за 20 лет казнили женщину, передает РИА Новости. К смертной казни ее приговорили в 2018 году. Суровый приговор был вынесен за продажу около 30 граммов героина.

Женщина просила президента о помиловании, но прошение не было удовлетворено, как и апелляционная жалоба. Против смертной казни выступали правозащитники.

В последний раз высшую меру наказания применили к 36-летней женщине. Ее осудили за наркотики. Женщину повесили. // фото unsplash.com/Tingey Injury Law